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Главная Новости дня Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской переговорной группой

Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской переговорной группой

Ua ru
22 сентября 2026 23:35
Спецпредставители Трампа встретятся с украинской переговорной группой
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: Associated Press

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер во вторник, 22 сентября, встретятся с украинской переговорной группой. К встрече также присоединятся советники по национальной безопасности Европейского Союза.

Об этом со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети X сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о предстоящей встрече

Журналист со ссылкой на два собственных источника сообщил, что встреча состоится в Нью-Йорке вечером 22 сентября (по киевскому времени ночью 23 сентября, — Ред.). Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсудят с представителями трех европейских стран предложения по деэскалации войны.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинской переговорной командой и советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии для обсуждения украинских предложений по соглашению о деэскалации конфликта с Россией" — написал Барак Равид.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Путиным. Он хочет провести с кремлевским диктатором трехстороннюю встречу. Правда, признаков готовности президента РФ к мирным переговорам Зеленский не видит.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на ТСН писал о заявлении Стива Уиткоффа. Спецпосланник США, который вместе с Джаредом Кушнером 6 сентября прибыл в Киев, сообщил, что за 48 часов Штатам удалось начать процесс сближения Украины и РФ. Цель США — сократить разногласия и наладить эффективную коммуникацию.

США переговоры политики Стив Виткофф Джаред Кушнер
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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