Обыски у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области — что известно о чиновнице

Руководитель Хмельницкой областной МСЭК Татьяна Крупа. Фото: Татьяна Крупа/Facebook

В пятницу, 4 октября, в Хмельницком работники Государственного бюро расследований провели обыски у председателя Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от доказательств, выбросив две сумки с деньгами.

Об этом сообщила спикер хмельницкого управления ДБР Екатерина Герасимук в комментарии Суспільному.

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Фигуранткой дела стала Татьяна Крупа — депутат Хмельницкого областного совета от партии "Слуга народа", член нескольких депутатских фракций и групп, в частности "Медицина Хмельнитчины" и "Единство". Она также входит в комиссию областного совета по вопросам здравоохранения, социальной политики, образования, науки, молодежи и спорта.

Крупа родилась 12 июля 1960 года. Имеет медицинское и экономическое образование, полученные в Тернопольском государственном медицинском институте и Тернопольском национальном экономическом университете. С 2008 года занимает должность главного врача Хмельницкого областного МСЭК, а ее контракт действует до ноября 2025 года. Зарплата Крупы по основному месту работы составила 597,300 гривны.

Часть наличных, которую нашли во время обысков. Фото: ДБР

Помимо государственной службы, Крупа активно занимается бизнесом. По данным платформы YOU KONTROL, она вместе с семьей является основательницей компании "СОЛАР-ИНВЕСТ", специализирующейся на генерации солнечной энергии.

Семья Крупы владеет значительными активами, среди которых 30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитных автомобилей и корпоративные права на сумму 48 миллионов гривен. В их владении также есть гостинично-ресторанный комплекс в Хмельницком площадью почти 3 тысячи квадратных метров, а за рубежом — недвижимость в Австрии, Испании и Турции. Она задекларировала автомобиль Porsche 2019 года выпуска.

Как сообщает ДБР, семья хранит на иностранных банковских счетах более 2,3 миллиона долларов. В декларации за 2023 год Татьяна Крупа отметила наличие четырех квартир, 16 жилых домов, трех гаражей и 38 земельных участков. Там добавили, что все эти не внесены в ежегодные декларации.

Что нашли у Крупы во время обысков

В рабочем кабинете руководительницы медико-социальной экспертизы правоохранители обнаружили 100 тысяч долларов США, а также поддельные медицинские документы и списки людей, пытавшихся избежать мобилизации. Кроме того, дома у чиновников было изъято почти 5,5 миллиона долларов, 300 тысяч евро и более 5 миллионов гривен. Значительная часть денег была спрятана в разных уголках квартиры – в шкафах, ящиках и нишах.

Изъятые наличные в ходе обысков. Фото: ДБР

Во время обысков чиновница пыталась избавиться от части средств, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Кроме денег, ДБР обнаружило множество документов, подтверждающих незаконную деятельность, включая отмывание денег через бизнес-структуры.

Ранее мы писали, что работники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и его сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Во время обысков у них дома обналичили почти 6 миллионов долларов США, роскошные драгоценности и не только.

Напомним, сегодня, 4 октября, СБУ сообщила о задержании 14 человек , подозреваемых в организации многомиллионного бизнеса на ухилянтах.