Россияне почти уничтожили Торецк - военные показали видео

Уничтожены здания Торецкого. Фото: скриншот

Военные показали, как сейчас выглядит Торецк, в котором ведутся ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками. Город фактически прекратил существование из-за постоянных обстрелов со стороны врага, применяющего управляемые авиационные бомбы и артиллерию.

Соответствующее видео было распространено в Telegram бойцами 42-й отдельной механизированной бригады во вторник, 10 декабря.

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Еще в 2014 году в городе проживало около 70 тысяч человек. Сейчас – ориентировочно 1500 гражданских.

"Такова численность населения в Торецке. От которого уже почти ничего не осталось после прихода "освободителей"", — говорится в сообщении.

Сегодня утром DeepState сообщал, что сейчас невозможно оценить, какую часть Торецкого контролируют украинские войска, а какую российскую армию.

Силы обороны дерутся практически за каждый дом, а то и комнату в нем.

Ранее мы сообщали, что спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские захватчики воюют на Торецком направлении на самокатах и ​​гольф-карах.

Напоминаем, что на улицах Торецкая идут ожесточенные бои. Украинские защитники ежедневно ликвидируют здесь до ста российских захватчиков.