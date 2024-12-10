Россияне почти уничтожили Торецк - военные показали видео

Военные показали, как россияне разрушают украинский Торецк
Военные показали, как сейчас выглядит Торецк, в котором ведутся ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками. Город фактически прекратил существование из-за постоянных обстрелов со стороны врага, применяющего управляемые авиационные бомбы и артиллерию.
Соответствующее видео было распространено в Telegram бойцами 42-й отдельной механизированной бригады во вторник, 10 декабря.
Россияне уничтожили Торецк
Еще в 2014 году в городе проживало около 70 тысяч человек. Сейчас – ориентировочно 1500 гражданских.
"Такова численность населения в Торецке. От которого уже почти ничего не осталось после прихода "освободителей"", — говорится в сообщении.
Сегодня утром DeepState сообщал, что сейчас невозможно оценить, какую часть Торецкого контролируют украинские войска, а какую российскую армию.
Силы обороны дерутся практически за каждый дом, а то и комнату в нем.
Ранее мы сообщали, что спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские захватчики воюют на Торецком направлении на самокатах и гольф-карах.
Напоминаем, что на улицах Торецкая идут ожесточенные бои. Украинские защитники ежедневно ликвидируют здесь до ста российских захватчиков.
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