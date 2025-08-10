В Днепре прикрыли сразу пять колл-центров, сообщила Генпрокуратура

Один из коллцентров, который закрыли представители Нацполиции в Днепре. Фото: Генпрокуратура Украины

Сразу пять мошеннических колл-центров закрыла прокуратура Днепра. Эти колл-центры осуществляли банковские мошенничества получая незаконный доступ к банковским счетам жертв.

Об этом информирует Генпрокуратура Украины.

Реклама

Читайте также:

Как действовали мошеннические колл-центры

Обыск в колл-центре в Днепре. Фото: Генпрокуратура Украины

По информации Генпрокуратуры, каждый из пяти закрытых колл-центров имел около 250 рабочих мест, оснащенных современным компьютерным оборудованием, гарнитурами и специализированным программным обеспечением для осуществления телефонных звонков и сокрытия реальных номеров.

Злоумышленники использовали SIM-карты европейских мобильных операторов, выдавая себя за работников банковских учреждений и сервисных компаний, с целью получения доступа к средствам потерпевших.

Что изъяли во время обыска

Сервер одного из колл-центров. Фото: Генпрокуратура Украины

В ходе обыска было изъято более тысячи единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, значительное количество SIM-карт иностранных операторов, а также другие носители информации и документы.

Досудебное расследование осуществляется по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Сейчас устанавливается круг всех причастных лиц и количество пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Украине мошенники активизировали опасную схему для клиентов Укрпочты. Клиентов сервиса перенаправляют на фишинговый сайт и могут похитить их личные данные.

Напомним, недавно мы писали о мошенниках, которые обманули мать пропавшего солдата.