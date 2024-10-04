Харченко спрогнозировал, как долго в Украине не будут выключать свет

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как долго не будет ограничений света в Украине. Он сделал прогноз, опираясь на погоду и условие отсутствия масштабных российских атак.

Об этом Александр Харченко сказал на брифинге в "Медиацентре Украина" в пятницу, 4 октября.

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Харченко отметил, что как минимум до середины декабря ограничений электроэнергии в стране может не быть.

"Я очень надеюсь, что при отсутствии атак с тем, что у нас сейчас работает в системе и может работать, мы как минимум до середины декабря имеем шансы дойти без ограничений, судя по тем прогнозам погоды, которые доступны. Даже может повезти, что до середины января. Потому что прогнозы к этому периоду довольно мягкие, не должно быть морозов, не должно быть больших холодов. Если это действительно будет так, и не произойдет экстремально больших атак, которые будут больно нас бить, то мы имеем шанс сейчас до середины января дойти", — объяснил он.

Напомним, украинцам нужно защитить свою технику из-за вероятных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только отключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.

Также в этом году Киев лучше подготовился к прохождению зимнего периода. Это произошло благодаря внедрению новых решений.