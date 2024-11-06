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Выборы в США — отличия в голосовании за последние восемь лет

6 ноября 2024 13:37
Аркадий Пастула - Редактор
Выборы в США — как изменилось голосование за последние годы
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадий Пастула - Редактор

В Соединенных Штатах Америки изменилось голосование после трех подряд выборов с участием Дональда Трампа в избирательных бюллетенях. Известно, что в течение 2016, 2020 и 2024 годов латиноамериканские мужчины склоняются к лидерству Трампа, а Камале Харрис не удалось превысить преимущество женщин по сравнению с прошлыми годами.

Об этом сообщает CNN в среду, 6 ноября.

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Результаты экзит-полов CNN за 2016, 2020 и 2024 годов демонстрируют, как экономический спад негативно повлиял на вице-президента Камалу Харрис. Несмотря на рост поддержки прав на аборты, она не смогла увеличить свою популярность среди женщин. В то же время латиноамериканские мужчины, в частности, склонялись к поддержке Трампа.

Основные отличия на протяжении последних выборов в США

В этом году преимущество Камалы Харрис среди женщин не превысило уровня поддержки президента Джо Байдена или бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, что является тревожным сигналом, поскольку она пыталась привлечь женщин-избирателей на вопрос абортов. Зато Дональд Трамп сохранял свое преимущество среди мужчин.

Известно, что с 2016 года избиратели-латиноамериканцы, в частности мужчины, постепенно поддерживают Трампа. В 2024 году они впервые выразили свою поддержку ему, после того, как в 2020 году Байден имел преимущество на 23 балла.

Латиноамериканки все еще отдавали предпочтение Харрис, но с меньшей поддержкой, чем в случае с Хиллари Клинтон или Джо Байденом. Харрис сохраняла значительную поддержку среди темнокожих мужчин и женщин. 

"Белые избиратели без высшего образования долгое время составляли базу поддержки Трампа, и это оставалось неизменным. Среди белых избирателей с высшим образованием произошли изменения. В 2016 году они с небольшим перевесом поддерживали Трампа, но в 2024 году Харрис опередила их примерно на десять пунктов, причем раскол произошел как среди мужчин, так и среди женщин. Среди белых женщин с высшим образованием Харрис опередила Байдена и Клинтон примерно на 20 пунктов", — пишет CNN.

Напомним, Трамп снова станет президентом США, победив Харрис в политической борьбе. Новини.LIVE рассказали, как магнат по недвижимости стал весомой персоной в политике.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США.

политики Дональд Трамп Камала Харрис США выборы в США 2024

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