Выборы в президенты США-2024 — статистика

Дебаты Трампа и Харрис. Фото: Reuters

В СМИ проанализировали статистические данные по избирателям, поддержавшим кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис. Какими стали главные тенденции президентских выборов в Америке в 2024 году.

Статистику после окончания избирательного процесса проанализировало издание CNN.

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Преимущество Камалы Харрис среди женщин не превысило преимущества ни Джо Байдена в 2020-м, ни Хиллари Клинтон в 2016 году. Это называют провалом, учитывая, что Харрис пыталась "мобилизовать" женщин-избирателей в вопросе абортов.

Трамп получил поддержку латиноамериканских мужчин

Это произошло впервые. Так, в 2020 году Байден имел их поддержку на 23% больше Трампа.

"Латиноамериканки по-прежнему предпочитали Харрис, но с меньшим отрывом, чем они поддерживали Клинтон или Байдена. Харрис сохранила сильное преимущество среди афроамериканцев обоих полов", — пишет CNN.

Образовательный разрыв

Главная база поддержки Трампа — "белые" избиратели без высшего образования. Однако среди них произошли перемены. В 2016 году они поддержали Трампа с небольшим преимуществом над Клинтон, но в 2024 году предпочли Харрис с разницей в 10%.

Напомним, сообщение о победе Дональда Трампа на выборах всколыхнуло мировой валютный рынок, биржи, а также курс криптовалют. Биткоин подорожал до нового исторического максимума, преодолев отметку в 75 000 долларов.

Также Новини.LIVE писали, что Республиканская партия полностью перешла под контроль Дональда Трампа. Политик окружил себя советниками и чиновниками, полностью поддерживающими его взгляды.