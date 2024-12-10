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Верховный судья прокомментировал закон об отмене теста на IQ

10 декабря 2024 15:11
Анастасия Постоенко - Редактор
Кравченко прокомментировал закон об отмене теста на IQ для судей
Председатель Верховного суда Станислав Кравченко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 декабря, подписал закон, отменяющий обязательное прохождение теста на IQ для претендентов на должность в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде. Таким образом, исчезнет требование о 75% проходном балле для когнитивного теста, а ВККС будет определять его самостоятельно.

О новопринятом законе высказался Председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко в эфире День.LIVE.

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После внесения изменений кандидаты получат возможность выбирать специализацию при сдаче квалификационного экзамена. При этом в конкурсах, которые уже продолжаются, в частности в апелляционные суды и ВАКС, тестирование по истории украинской государственности проводиться не будет.

Новый формат тестирования будет включать такие темы, как история украинской государственности, общие правовые знания, а также знания, связанные со специализацией суда — административной, хозяйственной или общей. Практические задачи будут также касаться выбранной специализации.

Комиссия судей будет определять форму тестов и практических задач, а программа и перечень вопросов будут опубликованы за 30 дней до проведения экзамена. Кроме того, именно ВККС будет решать, каким будет проходной балл теста на когнитивные способности.

Кравченко одобряет отмену теста на IQ

В эфире День.LIVE Председатель Верховного суда Станислав Кравченко заявил, что принятие данного закона — это положительная инициатива. Он объяснил, что подобные тесты и так тормозили процесс набора судей.

"Эти тесты, которые сейчас, чрезвычайно сложные. Если мы проводим реформы, они должны быть четкие. У нас есть конкурсные процедуры, где судьи находятся в ожидании восемь-десять лет. Это привело к тому, что у нас ни один судья в апелляционную инстанцию не назначен. О чем мы говорим, если у нас нет основного компонента? У нас есть большая проблема. Минимум половина судейских должностей являются вакантными", — сказал Кравченко. 

Напомним, также Владимир Зеленский подписал закон о возвращении на службу военных, самовольно покинувших часть, а в конце ноября принял закон о повышении налогов.

Владимир Зеленский суд закон Верховный суд судьи тест на уровень IQ

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