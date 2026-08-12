Вэнс призвал Зеленского прекратить атаки на танкеры РФ в море

Владимир Зеленский и Джей Ди Венс. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить атаки на российские нефтяные танкеры в Черном море. В Вашингтоне обеспокоены дестабилизацией мирового энергетического рынка и возможным влиянием на американские компании.

Об этом сообщает Financial Times, передает Новини.LIVE.

США просят Украину не нападать на российские танкеры

Ди Венс во время телефонного разговора 31 июля обратился к Зеленскому с просьбой прекратить удары по нефтяным танкерам в Черном море.

В Белом доме это объяснили обеспокоенностью по поводу дестабилизации мирового энергетического рынка и потенциального ущерба для американских компаний. Речь идет о терминале Каспийского трубопроводного консорциума на побережье Краснодарского края, через который транспортируется казахстанская нефть.

С этим трубопроводом напрямую связаны американские компании Chevron и ExxonMobil.

"Эти атаки Украины нарушили мировые поставки нефти", — заявил американский журналист Крис Миллер.

Хотя политики общаются нечасто, поскольку основной диалог происходит через Дональда Трампа или его посланников, этот разговор оказал значительное влияние.

Журналист Миллер считает, что удары Украины по России направлены на усиление своей кампании по переносу войны на территорию России и нанесению ущерба нефтегазовому сектору, который финансирует российскую военную машину.

По его словам, просьба Ди Венса не ставит Украину в невыгодное положение, однако может лишить ее одного из инструментов.

"…Но украинцы по-прежнему могут наносить удары по другим энергетическим объектам в России, а атаки беспилотников также направлены на военную логистику на оккупированных территориях, в Крыму, где Россия удерживает полуостров, и на других территориях на юго-востоке Украины, которые могут прервать или нарушить военную логистику России. И там мы на самом деле видим, знаете, что Украина очень хорошо с этим справилась", — отметил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, из-за системных ударов по танкерам российского теневого флота объемы транспортировки нефти из РФ сократились примерно на 20%. В настоящее время остановлена около пятой части всех нефтяных перевозок России.

Ранее СБУ атаковала танкер теневого флота РФ в акватории Черного моря. На судне произошел масштабный пожар.