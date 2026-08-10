Великобритания призвала партнеров укрепить ПВО Украины к зиме

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Александр Шорохов Редактор

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал союзников к срочному увеличению поставок ракет для защиты украинского неба. Он считает, что необходимо активизировать совместные усилия, чтобы не допустить масштабных разрушений энергетической инфраструктуры во время предстоящих воздушных атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию издания Sunday Times.

Призыв к международной коалиции

Великобритания планирует задействовать собственные логистические мощности и призывает другие европейские столицы действовать максимально решительно и без промедлений.

"Там, где Великобритания может предоставить необходимые ресурсы, мы это сделаем. А там, где мы не можем этого сделать, моя задача — мобилизовать союзников, чтобы найти такие возможности", — заявил Уэс Стритинг.

Министр обороны также подчеркнул важность того, чтобы Украина получила необходимые средства до начала зимы, когда российские удары по инфраструктуре могут создать дополнительную нагрузку на систему ПВО.

Призыв Стритинга прозвучал на фоне аналогичных заявлений президента Украины, который просит партнеров предоставить ракеты-перехватчики для ПВО.

Как ранее писали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сосредоточилась на трех основных направлениях для укрепления ПВО. Речь идет о производстве систем Patriot по лицензии, получении ракет для этих комплексов и увеличении поддержки со стороны европейских стран.

Также мы писали, что Украина работает с международными партнерами над получением лицензий на производство систем Patriot. Это позволит усилить украинскую противовоздушную оборону и ускорить развитие собственного оборонного производства.