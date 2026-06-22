В Запорожье погибла женщина в результате удара БпЛА по дому
В Запорожье в результате атаки российских беспилотников в понедельник, 22 июня, погибла женщина, ещё трое человек получили ранения. Вражеские дроны нанесли удары по частному сектору и нежилой застройке, на месте возникли сильные пожары.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Запорожской ОГА.
Россия атаковала дронами Запорожье и убила женщину
Российские войска совершили очередную атаку беспилотниками по Запорожью. На этот раз под вражеским ударом оказались как частный сектор, так и коммерческая инфраструктура.
Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в жилом квартале, куда попал один из российских дронов. В результате прямого попадания частный дом подвергся серьезным разрушениям, после чего вспыхнул масштабный пожар. Во время атаки трое человек получили ранения различной степени тяжести.
Во время ликвидации последствий стало известно, что внутри охваченного огнем здания находилась женщина. Впоследствии спасатели подтвердили её гибель. Среди раненых — 11-летний мальчик, который в настоящее время находится под наблюдением медиков. На местах попаданий продолжают работать все экстренные службы, ликвидируя последствия вражеского террора.
Параллельно с ударом по жилому массиву ещё один вражеский беспилотник атаковал нежилое здание. Там также возник пожар, однако, по предварительным данным, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
Новини.LIVE писали о том, что вечером 21 июня российские войска атаковали частный дом в Запорожье. Тогда сообщалось о двух пострадавших.
Также в Харькове в ночь на 22 июня российские войска нанесли удар дроном по многоэтажному дому. К счастью, пострадавших нет, но есть серьезные разрушения и десятки выбитых окон.
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