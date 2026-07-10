В Запорожье 29 пострадавших и разрушения после атаки РФ: фоторепортаж

Последствия атаки РФ на Запорожье 10 июля 2026 года. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погиб один человек, ещё 29 получили ранения. Повреждения получили жилые дома, административные здания и другие гражданские объекты, а спасатели продолжают работать на месте попаданий.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко с места атаки в пятницу, 10 июля.

Разрушения в результате атаки РФ на Запорожье 10 июля 2026 года. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Атака РФ на Запорожье: число пострадавших продолжает расти

По словам главы Вознесеновской районной администрации Марии Водопьяновой, две российские управляемые авиабомбы попали почти в центр города. Удар пришелся вблизи административных зданий, которые в результате атаки подверглись частичным разрушениям.

После обстрела на месте началась поисково-спасательная операция. Спасатели продолжают расчищать завалы, поскольку, по обновленной информации, под ними может находиться человек.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

К ликвидации последствий атаки привлечены все экстренные и профильные службы. Опасную территорию оградили, а жителям, чье имущество пострадало в результате удара, оказывают необходимую помощь и консультации.

В результате авиаудара повреждены как минимум четыре многоэтажных жилых дома. Также частично разрушено здание службы по делам детей.

Разрушения в результате вражеского удара. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Кроме того, повреждения получили гражданские объекты, расположенные вблизи места попадания, в частности кафе, салоны красоты, агентство недвижимости и гуманитарный центр Кирилловки.

Поврежденное здание в результате атаки РФ. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

По последним данным, погиб один человек, а число пострадавших возросло до 29 человек. На месте удара продолжают работать спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы, а информация о последствиях российской атаки уточняется.

Новини.LIVE сообщали, что 10 июля 2026 года российские войска нанесли авиаудар по центру Запорожья управляемыми авиабомбами. В результате атаки погиб один человек, есть раненые. Из-за удара в городе произошли разрушения и пожары.

Новини.LIVE также сообщали, что в течение 9 июля спасатели ликвидировали семь пожаров, возникших в результате российских обстрелов Запорожья и области. По данным ГСЧС, в результате вражеских атак ранения получили девять человек, а огонь охватил складские помещения, жилой дом и открытые территории.