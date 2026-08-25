В возрасте 80 лет умерла известная американская певица Долли Партон
В возрасте 80 лет умерла американская певица, автор песен и актриса Долли Партон. В прошлом году активно обсуждались возможные проблемы со здоровьем у звезды.
Об этом сообщил ее племянник Брайан Сивер во вторник, 25 августа, передает Новини.LIVE.
Смерть Долли Партон
"Это видео — то, о чем Долли попросила меня много лет назад, еще до того, как я полностью осознал это как будущую реальность. Как её руководитель службы безопасности на протяжении более двух десятилетий — должность, которую до меня занимал мой отец Ларри, — я представлял себе всю тяжесть этого момента, но до сих пор по-настоящему его не ощущал", — подчеркнул Брайан Сивер.
Возможные проблемы со здоровьем
Слухи о проблемах со здоровьем Долли Партон появились ещё около года назад, когда певица начала отказываться от участия в отдельных публичных мероприятиях.
В частности, в ноябре 2025 года она не присутствовала на церемонии вручения гуманитарной премии Джин Гершолт. Позже артистка отменила запланированные на декабрь того же года концерты.
Что известно о Долли Партон
Американская певица, автор песен, инструменталистка, актриса и предпринимательница. Одна из самых успешных исполнительниц в истории кантри-музыки. Родилась 19 января 1946 года в Питмен-Центре, штат Теннесси, США.
Партон написала более 3000 песен. Среди самых известных композиций — Jolene, 9 to 5 и I Will Always Love You. Последний трек вновь обрел всемирную популярность в исполнении Уитни Хьюстон.
Она получила 11 премий "Грэмми" и более 50 номинаций. Включена в Зал славы кантри-музыки и Зал славы рок-н-ролла.
Совладелица компании Dollywood Company. Владела тематическим парком развлечений Dollywood, аквапарком и сетью отелей в штате Теннесси.
Основала фонд Dollywood Foundation. Главная инициатива — Imagination Library, которая бесплатно предоставила детям более 200 миллионов книг в США, Канаде, Великобритании и Австралии.
Также профинансировала разработку вакцины Moderna против COVID-19 на сумму 1 миллион долларов.
Исполнила главные и эпизодические роли в фильмах "С 9 до 5", "Лучший маленький бордель в Техасе" и "Стальные магнолии".
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