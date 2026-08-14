В Ладыжине Винницкой области скончалась праправнучка Шевченко Валентина Сушицкая

Валентина Сушицкая. Фото: "Поговоримо! Ладижин"

В Ладыжине Винницкой области в возрасте 90 лет скончалась Валентина Соловьевна Сушицкая. Она была праправнучкой Тараса Шевченко. Своих детей у Кобзаря не было, но его родословная продолжилась через сестру Екатерину — именно ее праправнучкой была Валентина Сушицкая.

Об этом сообщило издание "Поговоримо! Ладижин" , передает Новини.LIVE .

Что известно о Валентине Сушицкой

Валентина Сушицкая родилась в Черкасской области, но впоследствии жила в Донецкой области, работала в подписном отделе и была заведующей книжным магазином на машиностроительном заводе.

В Ладыжин женщина переехала, когда ее мужа перевели на работу на Ладыжинскую ТЭС, и прожила в этом городе 46 лет.

Сущицкая хранила память о своем выдающемся прапрадеде. Она знала наизусть большое количество стихов Тараса Шевченко, хранила связанные с историей Шевченковского рода материалы, а также сама была поэтессой.

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Последние годы жизни Валентина Сушицкая находилась под наблюдением соседки.

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