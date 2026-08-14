Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Винницкой области умерла праправнучка Тараса Шевченко

В Винницкой области умерла праправнучка Тараса Шевченко

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 01:10
В Ладыжине Винницкой области скончалась праправнучка Шевченко Валентина Сушицкая
Валентина Сушицкая. Фото: "Поговоримо! Ладижин"

В Ладыжине Винницкой области в возрасте 90 лет скончалась Валентина Соловьевна Сушицкая. Она была праправнучкой Тараса Шевченко. Своих детей у Кобзаря не было, но его родословная продолжилась через сестру Екатерину — именно ее праправнучкой была Валентина Сушицкая.

Об этом сообщило издание "Поговоримо! Ладижин" , передает Новини.LIVE .

Что известно о Валентине Сушицкой

Валентина Сушицкая родилась в Черкасской области, но впоследствии жила в Донецкой области, работала в подписном отделе и была заведующей книжным магазином на машиностроительном заводе.

В Ладыжин женщина переехала, когда ее мужа перевели на работу на Ладыжинскую ТЭС, и прожила в этом городе 46 лет.

Сущицкая хранила память о своем выдающемся прапрадеде. Она знала наизусть большое количество стихов Тараса Шевченко, хранила связанные с историей Шевченковского рода материалы, а также сама была поэтессой.

Читайте также:
Валентина Сушицкая возле портрета своего прапрадеда Тараса Шевченко
Праправнучка Тараса Шевченко Валентина Сушицкая возле его портрета. Фото: "Поговоримо! Ладижин"

Последние годы жизни Валентина Сушицкая находилась под наблюдением соседки.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на житомирский футбольный клуб сообщал о смерти воспитанника футбольной академии "Полесье" Максима Баранивского. Парню было всего 17 лет. Причины его смерти не разглашают.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Ирину Верещук писал, что в Украину доставили прах полковника Армии Украинской Народной Республики (УНР) Евгения Коновальца. Украинского военного деятеля убил в Роттердаме 23 мая 1938 советский диверсант Павел Судоплатов. Останки погибшего перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

смерть Тарас Шевченко литература поэт поэзия
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации