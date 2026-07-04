В Вашингтоне отменили парад в честь Дня независимости США из-за сильной жары

Американцы во время утренней пробежки в канун празднований 4 июля. Фото: Getty images

Ульяна Бойчук журналистка, (США)

Организаторы официального парада в честь Дня независимости США в Вашингтоне приняли срочное решение полностью отменить мероприятие из-за наступления аномальной и опасной жары. Праздничное мероприятие должно было состояться утром 4 июля 2026 года. Однако погодные условия в американской столице стали критическими для людей.

Об этом из Вашингтона сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук со ссылкой на обращение организаторов парада.

Критические температурные показатели в США

Американские синоптики объявили официальное предупреждение об экстремальной погодной угрозе для всего Федерального округа Колумбия.

Специалисты отмечают, что реальный индекс жары в регионе Вашингтона в ближайшее время достигнет катастрофических показателей.

"Национальная служба погоды объявила предупреждение об экстремальной жаре для округа Колумбия: ожидается, что показатели индекса жары (ощущаемой температуры) достигнут от 110°F до 115°F (от 43°C до 46°C)", — сообщили организаторы.

В таких условиях длительное пребывание большого количества людей под открытым солнцем на улицах грозит массовыми тепловыми ударами.

Решение об отмене парада

Власти призывают американцев и туристов воздержаться от прогулок в пиковые солнечные часы. В таких условиях проведение парада было признано нецелесообразным.

"Это решение было принято после длительного и тщательного анализа ситуации, в ходе которого безопасность наших участников, зрителей и персонала была определена как главный приоритет", — сообщили организаторы.

При этом Reuters пишет, что США грозят аварийные отключения электроэнергии из-за жары. В частности, крупнейший оператор электросетей США PJM Interconnection призвал американцев снизить потребление электроэнергии. В настоящее время сети перегружены из-за высокого спроса на электроэнергию из-за массового использования кондиционеров.

Как раньше писали Новини.LIVE, экстремальные погодные условия и длительные аномальные температурные рекорды сейчас фиксируются в самых разных уголках планеты. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус официально заявил, что из-за масштабных климатических изменений только с началом лета в европейских странах от сильной жары погибли более 1300 человек.

Также Новини.LIVE сообщали, что в столице США открылась ярмарка в честь 250-летия независимости. Ярмарку открывал лично президент США Дональд Трамп, а над Вашингтоном пролетела военная авиация.