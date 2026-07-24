В Ужгороде вооруженный мужчина открыл огонь возле Шахтинского леса

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Александр Шорохов Редактор

В Ужгороде на территории Шахтинского леса правоохранители развернули масштабную специальную операцию с целью экстренного задержания неизвестного вооруженного мужчины. Сотрудники полиции оперативно оцепили указанный район после обращения местных детей, которые услышали звуки стрельбы рядом с жилыми домами. В настоящее время силовики пытаются полностью перекрыть все возможные пути отхода для опасного злоумышленника.

Позже стало известно, что ужгородского стрелка задержали. У него изъяли боевой пистолет

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Национальной полиции.

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