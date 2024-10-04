НАПК впервые заплатило денежное вознаграждение обличителю коррупции

Разоблачитель коррупции. Фото: НАПК

В Украине впервые заплатили денежное вознаграждение обличителю коррупции. Им является действующий военнослужащий, которому еще в 2021 году предложили взятку в размере 24 миллиона гривен.

Об этом сообщила прессслужба НАПК в пятницу, 4 октября.

Читайте также:

Первое вознаграждение за разоблачение коррупции

НАПК произвело первую выплату обличителю коррупции: вознаграждение получил действующий военный, который в течение 2020-2021 годов занимал должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны.

"В 2021 году он обратился с заявлением в НАБУ, в котором сообщил, что ему предложили получение неправомерной выгоды в размере 24 миллионов гривен за действия в интересах определенного ООО", — говорится в сообщении.

За это ему предстояло привлечь специалистов для проведения внепланового внутреннего аудита выполнения государственного контракта. Аудиторская группа должна была составить положительный отчет по результатам аудита о полноте, качестве и соответствии выполненных работ условиям контракта.

Таким образом, компания получила бы полную оплату в размере более 400 миллионов гривен за обустройство спецобъекта и претендовать на будущие договоры с Минобороны.

Напомним, работники ГБР разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Также мы писали, что СБУ сообщила о задержании 14 человек, подозреваемых в организации многомиллионного бизнеса на уклонистах.