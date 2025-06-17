Воздушная тревога в Украине 17 июня из-за ракетной опасности

В Украине масштабная тревога — РФ подняла небо МиГ-31К в небо
В ночь на 17 июня по всей территории Украины объявили тревогу. Причиной сигнала стала ракетная опасность из-за взлета самолетов МиГ-31К.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Тревога по всей Украине в ночь на 17 июня
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении в 01:28.
Тем временем сигнал тревоги объявили уже во всех областях Украины. По состоянию на 01:33 карта тревог имеет такой вид.
Напомним, что кроме ракетной опасности, россияне атакуют Украину дронами. В частности, под атакой врага Киев. В городе уже около двух часов постоянно слышны звуки взрывов.
Также мы писали, что в результате атаки в Киеве уже есть разрушения и известно о пострадавших. Подробнее читайте по этой ссылке.
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