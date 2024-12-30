В Украине будут праздновать День межнационального согласия и культурного разнообразия

В Украине будет новый праздник — Зеленский подписал указ
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 декабря, установил новый праздник. Отныне 21 мая будут отмечать День межнационального согласия и культурного разнообразия.
Об этом говорится на сайте Президента.
Новый праздник в Украине
"Установить в Украине День межнационального согласия и культурного разнообразия, который отмечать ежегодно 21 мая", — отмечается в указе.
В документе говорится, что целью праздника являются:
- укрепление единства и согласия украинского народа;
- утверждение украинской национальной и гражданской идентичности;
- способствование свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств;
- засвидетельствование уважения к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины.
Напомним, сегодня Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК. Со следующего года в Украине заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах.
Также президент назначил уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.
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