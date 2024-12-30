В Украине будут праздновать День межнационального согласия и культурного разнообразия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 декабря, установил новый праздник. Отныне 21 мая будут отмечать День межнационального согласия и культурного разнообразия.

Об этом говорится на сайте Президента.

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"Установить в Украине День межнационального согласия и культурного разнообразия, который отмечать ежегодно 21 мая", — отмечается в указе.

В документе говорится, что целью праздника являются:

укрепление единства и согласия украинского народа;

утверждение украинской национальной и гражданской идентичности;

способствование свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств;

засвидетельствование уважения к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины.

Скриншот указа

Напомним, сегодня Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК. Со следующего года в Украине заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах.

Также президент назначил уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.