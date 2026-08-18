В Украину идет шторм с грозами и ветром до 20 м/с: когда ожидать

Девушки убегают от дождя. Фото: УНИАН

Альбина Заречная Редактор

Украину ждет резкое изменение погоды в ближайшие дни, поскольку территорию страны накроет атмосферный фронт, который принесет сильные ливни, мощные грозы, град и порывы ветра до 20 м/с, а также значительные перепады температур. По данным Укргидрометцентра, 18 августа на западе значительно похолодает до +20...+25 °C, тогда как в большинстве других регионов дневная температура воздуха достигнет жарких +28...+33 °C.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Прогноз погоды в Украине с 18 по 20 августа

Завтра, 18 августа, синоптик прогнозирует умеренные дожди с грозами по всей стране, за исключением восточных и юго-восточных областей. В западных регионах будет самая неблагоприятная погода, поскольку там ожидается локальное усиление осадков до значительных уровней. Кроме того, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях будут бушевать сильные грозы. В отдельных районах возможен град и шквальные порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

Вместе с непогодой придут и резкие перепады температур. В ближайшую ночь столбики термометров покажут +15...+20 °C. Днем 18 августа в большинстве областей воздух прогреется до +28...+30 °C. В то же время на западе страны температурный фон будет существенно отличаться.

"Однако в западных областях, благодаря тому, что туда уже пришел атмосферный фронт и после него к нам уже поворачивает прохладный северо-западный ветер, там значения дневных температур будут немного ниже, в пределах +20...+25 °C", — отметил представитель Укргидрометцентра.

В среду, 19 августа, атмосферный фронт начнет перемещаться в восточном направлении. В ночные часы дожди с грозами пройдут в большинстве северных, центральных и южных областей. Впоследствии осадки достигнут востока и юго-востока страны, а 20 августа днём кратковременные грозовые дожди местами пройдут в северной части.

Какая будет погода в Украине на выходных 22 и 23 августа

В конце недели, в частности в субботу, 22 августа, локальные кратковременные осадки вернутся в западные области, тогда как на остальной территории Украины будет сухая солнечная погода.

Иван Семилит подчеркнул, что температура воздуха ночью и днем будет существенно отличаться.

"В целом, в дальнейшем, если рассматривать синоптическую ситуацию именно с точки зрения температуры, то в дневные часы мы ожидаем все же +28…+33 °C в большинстве областей, однако в ночные часы — +10…+18 °C. И такая тенденция сохранится в целом до конца этой недели", — заявил метеоролог.

Также Новини.LIVE сообщали, что метеорологи обнародовали прогноз на вторник, 18 августа, предупредив о переменной облачности и ухудшении погодных условий. В частности, в ряде регионов пройдут обильные ливни с грозами, градом и сильными порывами ветра до 20 метров в секунду.

В то же время в Украину снова приходит волна аномальной жары. В течение недели с 17 по 23 августа в южных и центральных областях температура будет достигать +38 °C, но при этом в стране время от времени будут бушевать штормы с грозами, ливнями, градом и шквалами.