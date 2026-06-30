В Украине завтра с 17:00 до 22:00 будут отключать свет из-за жары: одна очередь

Энергетики ремонтируют сеть. Фото: ДТЭК

Александр Шорохов Редактор

Почасовые графики отключения электроэнергии будут действовать во всех регионах Украины в среду, 1 июля. Главной причиной возврата к вынужденным ограничениям является колоссальная нагрузка на систему из-за жары. Энергетики призывают граждан заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы компании "Укрэнерго".

В какое время будут отключать свет в Украине

Меры по ограничению потребления будут применяться в вечернее время максимального пика с 17:00 до 22:00. В течение этих пяти часов для населения будут действовать графики почасовых отключений в объеме одной очереди.

Также в этот же промежуток времени энергетики введут ограничения мощности для крупного бизнеса и промышленных предприятий.

Сообщение "Укрэнерго". Фото: скриншот

"Причина введения ограничений — значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды", — сообщили в ведомстве.

Ремонтные работы и призывы к экономному потреблению

Как ранее писали Новини.LIVE, помимо высокой температуры воздуха, на дефицит мощности сильно влияет и проведение плановых летних ремонтов на блоках электростанций. Жителям всех регионов настоятельно рекомендуется следить за точными сообщениями на официальных страницах своих местных облэнерго.

Также мы сообщали, что, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, летом в Украине возможны длительные отключения электроэнергии до 8 часов в сутки из-за роста нагрузки на энергосистему. Он считает, что даже импорт электроэнергии не способен полностью компенсировать дефицит.