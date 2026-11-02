Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине похолодает: прогноз погоды от синоптиков на завтра

В Украине похолодает: прогноз погоды от синоптиков на завтра

Ua ru
2 ноября 2026 23:47
Погода в Украине 3 ноября: прогнозы Укргидрометцентра и Meteoprog «Вечерний Киев»
Люди в осенний день. Фото: «Вечерний Киев»

Во вторник, 3 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода, а в большинстве областей существенных осадков не прогнозируют. Синоптики предупреждают о тумане на северо-востоке, дождях в отдельных южных регионах и мокром снеге в Карпатах, где температура будет держаться около нуля, тогда как на юго-востоке воздух прогреется до +15 °C.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Украинского гидрометеорологического центра и Meteoprog.

Реклама
Погода в Украине
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 3 ноября

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. При этом жители Одесской области столкнутся с дождем.

В северо-восточных регионах ночью и утром местами будет образовываться туман, поэтому местным жителям придется осторожнее управлять автомобилем.

Температура воздуха ночью составит +2...+8 °C, днем — +5...+11 °C. На юго-востоке будет теплее: ночью — +4...+9 °C, а днем — +10...+15 °C.

Читайте также:

Ветер будет северным, а в южной части — северо-восточным, со скоростью 3–8 м/с.

В Карпатах ночью осадков не прогнозируют, однако днем возможен небольшой мокрый снег. Температура составит около 0 °C.

Погода в Украине
Погода в Украине. Фото: Meteoprog

Прогноз от Meteoprog

По данным Meteoprog, самые высокие температурные показатели ожидаются в восточных и южных областях.

В Луганской области днем прогнозируют до +16 °C, в Донецкой — до +15 °C, а в Запорожской — около +14 °C. В Крыму воздух может прогреться до +18 °C.

В Харьковской области температура составит +10...+15 °C, местами утром возможен туман.

В центральных областях будет прохладнее. В Черкасской области ожидается около +11 °C, Кировоградской — +12 °C, Днепропетровской — +13 °C.

Самые низкие дневные температуры среди областных прогнозов Meteoprog ожидаются на западе: Львовская область — около +6 °C, Волынская, Ровенская и Тернопольская области — +7 °C.

В Одесской области прогнозируют небольшой дождь, местами на юге области — умеренный, а порывы северо-восточного ветра могут достигать 9–14 м/с.

В Киевской области ожидается около +6 °C ночью и +9 °C днем, без существенных осадков.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что первый мокрый снег ожидается уже в ноябре. Осадки возможны на севере, северо-востоке и в Карпатах. Местами образуется временный снежный покров толщиной до четырех сантиметров.

Также Новини.LIVE писал, что, по предварительным расчетам, вторая половина ноября будет холоднее. После 15-го дневная температура постепенно снизится до +3…+5 °C. В конце месяца ночью прогнозируют до двух градусов мороза.

погода непогода прогноз погоды погода в Украине погодные условия
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации