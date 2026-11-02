Люди в осенний день. Фото: «Вечерний Киев»

Во вторник, 3 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода, а в большинстве областей существенных осадков не прогнозируют. Синоптики предупреждают о тумане на северо-востоке, дождях в отдельных южных регионах и мокром снеге в Карпатах, где температура будет держаться около нуля, тогда как на юго-востоке воздух прогреется до +15 °C.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Украинского гидрометеорологического центра и Meteoprog.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 3 ноября

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. При этом жители Одесской области столкнутся с дождем.

В северо-восточных регионах ночью и утром местами будет образовываться туман, поэтому местным жителям придется осторожнее управлять автомобилем.

Температура воздуха ночью составит +2...+8 °C, днем — +5...+11 °C. На юго-востоке будет теплее: ночью — +4...+9 °C, а днем — +10...+15 °C.

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Ветер будет северным, а в южной части — северо-восточным, со скоростью 3–8 м/с.

В Карпатах ночью осадков не прогнозируют, однако днем возможен небольшой мокрый снег. Температура составит около 0 °C.

Погода в Украине. Фото: Meteoprog

Прогноз от Meteoprog

По данным Meteoprog, самые высокие температурные показатели ожидаются в восточных и южных областях.

В Луганской области днем прогнозируют до +16 °C, в Донецкой — до +15 °C, а в Запорожской — около +14 °C. В Крыму воздух может прогреться до +18 °C.

В Харьковской области температура составит +10...+15 °C, местами утром возможен туман.

В центральных областях будет прохладнее. В Черкасской области ожидается около +11 °C, Кировоградской — +12 °C, Днепропетровской — +13 °C.

Самые низкие дневные температуры среди областных прогнозов Meteoprog ожидаются на западе: Львовская область — около +6 °C, Волынская, Ровенская и Тернопольская области — +7 °C.

В Одесской области прогнозируют небольшой дождь, местами на юге области — умеренный, а порывы северо-восточного ветра могут достигать 9–14 м/с.

В Киевской области ожидается около +6 °C ночью и +9 °C днем, без существенных осадков.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что первый мокрый снег ожидается уже в ноябре. Осадки возможны на севере, северо-востоке и в Карпатах. Местами образуется временный снежный покров толщиной до четырех сантиметров.

Также Новини.LIVE писал, что, по предварительным расчетам, вторая половина ноября будет холоднее. После 15-го дневная температура постепенно снизится до +3…+5 °C. В конце месяца ночью прогнозируют до двух градусов мороза.