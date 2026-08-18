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Главная Новости дня В трёх областях четыре человека погибли и 15 раненых из-за атак

В трёх областях четыре человека погибли и 15 раненых из-за атак

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 10:38
Обстрелы юга и Днепропетровской области 18 августа: четверо погибших и 15 раненых
Спасатели ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС

В результате массированных российских обстрелов в трёх областях погибли четыре человека, ещё 15 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Наибольшие разрушения зафиксированы на юге: в Запорожье и Херсонской области разрушены десятки домов и предприятий, а в Днепропетровской области горели пятиэтажное здание и промышленные объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные местных органов государственной власти и отчет ГСЧС Украины.

Россия 18 августа подвергла массированной атаке несколько областей Украины

Наибольшее количество ударов зафиксировано в Запорожской области, где оккупанты 1158 раз наносили удары по территории 59 населенных пунктов, применив 812 дронов, 319 артиллерийских снарядов, 23 авиабомбы и 4 реактивных залпа.

Запорізька область обстріли
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: ГСЧС

В самом Запорожье в результате вечернего попадания беспилотника был частично разрушен частный жилой дом, где погибли 43-летний мужчина и 41-летняя женщина. Всего в городе, а также в Запорожском и Пологовском районах ранения получили четверо человек, а спасательные службы зафиксировали 73 сообщения об уничтожении домов, автомобилей и объектов критической инфраструктуры.

Херсонська область наслідки атаки РФ
Спасатель тушит пожар в частном доме после атаки РФ. Фото: ГСЧС

В Херсонской области российская атака унесла жизни двух местных жителей, ещё десять человек получили ранения. Российские военные обрушили огонь на 44 населённых пункта региона: социальные учреждения, объекты критической инфраструктуры и гражданский сектор.

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В результате авиационных налетов, артиллерийских обстрелов и ударов беспилотников повреждены пять многоэтажных и девять частных домов, вышка сотовой связи, рейсовый автобус, несколько хозяйственных построек и частный автотранспорт.

В Днепропетровской области российские войска совершили 30 атак с использованием артиллерии и дронов по четырём районам. В Никопольском районе ранение получила 19-летняя девушка. Вражеские снаряды вызвали пожары в жилом пятиэтажном доме и на территории местного предприятия, где также пострадали грузовые автомобили и инфраструктурные сооружения.

Пожежа в будинку через російську атаку
Пожар в квартире в результате атаки в Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОГА

В Каменском в результате обстрелов загорелись производственные мощности предприятий, в Зеленодольской общине Криворожского района повреждены инфраструктурные объекты, а в Украинской общине Синельниковского района был разрушен частный дом.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в ночь на 18 августа российские захватчики массированно обстреливали приграничные регионы Украины. В частности, по Сумской области враг нанес 57 ударов, в результате чего погибли трое мирных жителей, а ещё трое получили ранения. По Черниговской области захватчики нанесли два удара, там также зафиксированы разрушения и пострадавшие.

Трагические последствия понесла и Харьковская область, где российские войска нанесли ракетный удар по поселку Печениги. По предварительным данным, атака унесла жизни 10 человек.

Во время очередного ночного массированного налета 18 августа подразделения ПВО и РЭБ уничтожили или подавили 111 вражеских беспилотников из 147 зафиксированных дронов различных модификаций, запущенных с территории РФ и оккупированных территорий.

ГСЧС Запорожская область Днепропетровская область обстрелы Херсонская область война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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