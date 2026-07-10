В Таганроге РФ загорелся портовый терминал по перевалке нефтепродуктов

Пожар в результате атаки. Иллюстративное фото: РосСМИ

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Таганроге Ростовской области РФ вспыхнул пожар на территории портового терминала ООО "Курганнефтепродукт". По сообщениям российских пабликов, пожар продолжался всю ночь.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

В Таганроге загорелся терминал, связанный с перевозкой нефтепродуктов

В сети появились сообщения о пожаре на портовом терминале ООО "Курганнефтепродукт" в Таганроге. По данным российских пабликов, происшествие произошло в результате атаки, которая продолжалась всю ночь.

Отмечается, что основным направлением деятельности терминала является перевалка нефтепродуктов — в частности, их погрузка и разгрузка на морские суда.

Другие детали происшествия, в частности информация о масштабах повреждений и возможных последствиях, пока не сообщаются. Официальных комментариев по поводу ситуации пока нет.

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Новини.LIVE писали, что в Белгороде в ночь на 7 июля прогремела серия мощных взрывов. Сообщалось о повреждении линейного производственного управления магистральных газопроводов. В результате происшествия часть города осталась без электроэнергии и водоснабжения.