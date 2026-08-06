В Сумской области трое погибших от бомбардировок РФ: среди них есть ребенок

Полицейский фиксирует преступления РФ. Фото: Нацполиция Украины

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Российские войска нанесли очередную серию ударов по территории Сумской области в ночь на 6 августа, в результате чего число пострадавших достигло 19 человек, а трое человек, включая ребенка, скончались в медицинских учреждениях от последствий предыдущих обстрелов.

Такую информацию предоставили в пресс-службе Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

Россия нанесла массированный удар по Сумской области

По предварительной информации правоохранителей, в ходе этой атаки травмы получили 12 человек. В то же время медикам не удалось спасти троих жителей региона, которые находились в тяжелом состоянии после предыдущих вражеских атак. В больнице скончалась 13-летняя девочка, получившая тяжелые травмы еще 22 июня, когда российский беспилотник попал в жилой дом на территории Зноб-Новгородской общины. Помимо ребёнка, в медицинских учреждениях от полученных ранее ранений скончались двое взрослых из Путивльской и Краснопольской общин.

Здание, разрушенное взрывной волной в Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

Помимо авиабомбардировок, враг активно использовал дроны для атак на гражданский транспорт. В результате попаданий беспилотников по автомобилям и других обстрелов ранения и травмы различной степени тяжести получили люди на территории Степановской, Глуховской, Буринской и Путивльской общин. Общее количество пострадавших от вражеских действий в регионе достигло 19 человек.

Сгоревший дом. Фото: Нацполиция Украины

На местах всех инцидентов работают следственно-оперативные группы полиции, которые собирают доказательства и документируют очередные военные преступления российской армии.

Как сообщали Новини.LIVE, российская армия ежедневно атакует Сумскую область. Целями атак являются гражданские объекты, не имеющие отношения к оборонной сфере Украины. Так, в конце июля россияне атаковали ферму одного из производителей молочной продукции; известно о гибели большого поголовья животных.

Также несколько дней назад российская атака унесла жизни целой семьи. В Сумской области погибли три человека в одном доме.