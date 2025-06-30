Стрельба в Айдахо — погибли двое пожарных во время тушения пожара

Бронированный полицейский автомобиль покидает район, где было совершено нападение на нескольких пожарных. Фото: REUTERS/Young Kwak

В штате Айдахо, США, вблизи города Кер-д'Ален во время ликвидации масштабного лесного пожара трагически погибли двое пожарных. Они стали жертвами стрельбы на горе Канфилд, которая является популярным местом среди туристов.

Об этом сообщает Reuters.

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Стрельба могла быть частью плана ловушки против правоохранителей

По сообщению офиса шерифа округа Кутенай, в воскресенье, 29 июня, вечером спецподразделение обнаружило на территории горы тело мужчины с огнестрельным оружием рядом. Именно его подозревают в стрельбе, которая произошла во время работы пожарных. Правоохранители не исключают, что нападение было заранее спланировано, а пожар мог быть преднамеренной приманкой для спасателей.

Шериф округа Боб Норрис отметил, что стрелок был хорошо подготовлен, использовал спортивные винтовки с высокой скорострельностью и скрывался в густых кустарниках, сливаясь с окружающей средой. Сначала полиция не была уверена, сколько человек причастны к нападению. Сейчас идет расследование, на месте работают технические специалисты и тактические подразделения ФБР.

По словам шерифа, сообщение о лесном пожаре поступило в 13:21 по местному времени. Уже через 40 минут начали поступать сигналы о стрельбе по спасателям. На кадрах с места событий видно дым над лесом, а также вооруженных спасателей и многочисленные машины скорой помощи.

Также, как отметила пресс-служба Международной ассоциации пожарных, третий огнеборец находится в операционной в тяжелом состоянии.

Напомним, в Одесской области объявили приговор военнослужащему, который устроил стрельбу возле бара.

Также во Львовской области наказали 58-летнего мужчину, который начал стрелять по колесам авто из-за конфликта.