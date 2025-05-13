В России пассажиры застревают в подъемниках из-за проблем с ПО

Канатная дорога. Фото: росСМИ

В России стали чаще задумываться о безопасности канатных дорог на горнолыжных курортах из-за критической зависимости от иностранного программного обеспечения. По словам гендиректора компании "Руслет" Дмитрия Сидоровича, около 90% современных канатных дорог работают на софте европейских производителей, которые после начала войны в Украине прекратили его обслуживание. Кроме того, участились аварийные случаи.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сидорович отметил, что европейские компании покинули рынок без всякого переходного периода, оставив российских операторов без технической поддержки. Это повлекло серьезные проблемы с обслуживанием оборудования.

В некоторых случаях для поддержания работоспособности подъемников даже приходится использовать нелегальные запчасти. Еще большей проблемой является то, что ПО автоматизированных систем требует регулярного обновления, которое должно происходить по крайней мере раз в несколько лет. Без этого, по его словам, система неизбежно будет выходить из строя.

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В качестве примера Сидорович привел недавний инцидент, когда из-за сбоя программного обеспечения одна из канатных дорог остановилась, оставив пассажиров в подвешенном состоянии более чем на 40 минут. Запустить аварийный привод не удалось, поскольку неисправность в европейском ПО не подлежала устранению.

Проблему подтверждает и заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов Светлана Данилина. Она отметила, что автоматизированные системы управления подъемниками действительно больше не поддерживаются иностранными компаниями, и это создает серьезные риски для критической инфраструктуры.

В госкомпании "Кавказ.РФ", которая управляет несколькими курортами, включая "Эльбрус", "Ведущие" и "Мамисон", также подтвердили такие проблемы. Представитель компании Ислам Ашхотов заявил, что горнолыжная индустрия сейчас как никогда нуждается в создании отечественных аналогов ПО и технических решений, и призвал разработчиков активно включаться в работу.

На фоне этих вызовов президент России Владимир Путин поручил перевести все канатные дороги с автоматизированным управлением на российское программное обеспечение до 1 сентября. В "Руслете" сообщили, что уже реализовали эту задачу в восьми проектах, в том числе на курортах "Роза Хутор" и "Большой Вудьявр".

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