В РФ заявляют, что Kyivstoner организовал контрабанду дронов для ударов по Подмосковью

Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Российская Федеральная служба безопасности обвинила блогера и рэпера из Киева Kyivstoner (Альберт Васильев) в организации контрабанды дронов для нанесения ударов по Подмосковью и в продаже наркотиков. Артист резко отреагировал и опроверг эту информацию. Отметим, что с начала большой войны Kyivstoner уехал из Украины. Кроме того, он является гражданином США.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

В РФ заявляют о причастности Kyivstoner к ударам по Подмосковью

ФСБ заявила о якобы сорванной крупной диверсионной операции, которую, по их версии, готовила Украина. В ведомстве утверждают, что из Братиславы в Московскую область незаконно переправили 35 беспилотников, которые планировали использовать для атаки на "стратегический объект".

Организацию этой операции российская спецслужба приписала украинцу Альберту Васильеву, который в настоящее время проживает в Словакии.

"Мы предотвратили попытку серии диверсионно-террористических актов, беспрецедентных по масштабу и степени угрозы. СБУ — при поддержке европейских спецслужб — под видом керамической плитки ввезла в Московскую область 35 дронов из Братиславы через Польшу и Брест. С их помощью планировали атаковать стратегическое предприятие, расположенное в жилом районе. Дроны хранились в ангаре, их готовил к атаке гражданин России, бывший член этнической организованной преступной группы. Он задержан и дает показания. Организатор теракта — рэпер и блогер Kyivstoner. Свою деятельность он успешно совмещает с продажей кокаина", — говорится в сообщении ФСБ.

Реакция Kyivstoner

Рэпер эмоционально отреагировал и заявил, что не знает, чем заслужил такое внимание. Он назвал себя не активным, а "сбитым летчиком".

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"Зачем тратить столько денег, чтобы обозначить меня вот так? Не знаю, кто это сделал, но это твоя самая бессмысленная инвестиция, брат. Я отдыхаю, брат, я в "Доту" играю. Какой там сбыт кокаина? Ребята! Ну ладно, у меня есть связи, могу кому-то немного помочь. Но какого х**а вы мне тут про торговлю кокаином наговариваете? Вы что, больные? Говорите, что хотите, но не об этом. Для меня это неприемлемо!" — добавил он.

Что известно об артисте

Kyivstoner — популярный видеоблогер, рэпер и актёр. Наибольшую известность он приобрел благодаря своим комедийным видео и участию в первом составе группы "Грибы".

Родился в Киеве, а после окончания школы отправился в США, где поступил в колледж в Санта-Монике на режиссуру. Именно в этот период начал снимать свои первые юмористические видео.

Альберт Васильев. Фото: instagram.com/kyivstoner

Вернувшись в Украину, в 2016 году присоединился к проекту "Грибы". Он работал над вступительными частями треков и узнаваемыми комедийными эпизодами в клипах. Впрочем, уже в начале 2017 года покинул коллектив из-за разногласий в творческом видении.

В последующие годы совмещал деятельность в разных странах. Был соведущим YouTube-шоу GazLive вместе с российским рэпером Бастой, а также развивал собственный музыкальный проект под сценическими именами Неизвестность и Kyivstoner.

Kyivstoner и Баста. Фото: instagram.com/bastaakanoggano/

В Украине Kyivstoner работал со многими топовыми артистами, клипмейкерами, киберспортсменами и блогерами. Чаще всего это были музыкальные коллаборации, съемки в клипах и совместные комедийные шоу. Один из самых известных его фитов в Украине — совместный трек с alyona alyona "Рятувальний круг".

А с киевским рэпером KRBK выпустил трек "Вечерний блюз".

В начале полномасштабного вторжения он покинул Украину благодаря наличию американского паспорта.

Сначала Kyivstoner вместе с женой Алиной и сыном жили в Лос-Анджелесе, а впоследствии семья переехала в Словакию.

Артист не раз подвергался критике в Украине. В частности, после интервью Юрию Дудю, в котором он признался, что скучает по Москве и своему окружению там, а также заявил: "Я не украинец, я — киевлянин", на него обрушилась волна негативной реакции со стороны общества.

В то же время в 2023 году он представил свой первый полностью украиноязычный альбом под названием "Культура Відміни".

Как писали Новини.LIVE, жена Альберта Васильева заявила, что ее муж смог выехать за границу благодаря гражданству США. По её словам, пограничники искали у него украинский паспорт, но не нашли.

Ранее Kyivstoner резко обратился к россиянам, призвав их наконец осознать, что в Украине идет война, а начал ее российский диктатор Владимир Путин.