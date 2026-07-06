В результате удара по Запорожью погиб капитан полиции

Место обстрела в Запорожье, где погиб полицейский. Фото: ГСЧС

Александр Шорохов Редактор

Вечером 5 июля российские войска нанесли несколько ударов по Запорожью, в результате чего погиб сотрудник полиции Руслан Ярошевич, а ещё 14 человек получили ранения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.

Последствия ударов

В результате вражеского обстрела погиб капитан полиции Руслан Ярошевич — заместитель начальника сектора криминальной полиции отдела № 4 Запорожского районного управления полиции. Ему было всего 38 лет, а службе в правоохранительных органах он посвятил 17 лет.

Капитан полиции Руслан Ярошевич погиб во время обстрела Запорожья. Фото: МВД

"Несмотря на постоянную угрозу российских авиаударов, он вместе с коллегой отправлялся туда, где каждая минута могла стоить человеческих жизней. Полицейские обходили дома, предупреждали жителей об опасности, помогали людям эвакуироваться и добраться до укрытий", — сообщили в полиции.

У него остались жена и двое детей.

Ранее Новини.LIVE писали о последствиях российского удара по Запорожью 6 июля. В результате ракетного удара погиб один человек, ещё 14 получили ранения, в том числе ещё один полицейский. Помимо частного сектора, повреждения получила и расположенная рядом пятиэтажка.

Также мы писали, что Украина требует реакции Совбеза ООН на ракетные обстрелы. Глава МИД Андрей Сибига объявил об инициировании экстренного заседания Совбеза ООН по этому поводу. Он отметил, что нерешительность или запоздалый ответ мировых институтов только будут поощрять кремлевский режим к продолжению насилия против Украины.