В Раде опровергли планы массового сноса 30 тысяч "хрущевок"

Многоэтажный дом. Фото: "РБК-Украина"

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк опровергла информацию о сносе 30 тысяч "хрущевок" в Украине. По её словам, это неправда.

Об этом Елена Шуляк эксклюзивно заявила в эфире Ранок.LIVE.

Снос 30 тысяч "хрущевок" в Украине

Шуляк подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности. По ее словам, кто-то из журналистов распространил фейковую информацию.

"По состоянию на 2019 год в Украине было зафиксировано более 30 тысяч многоэтажек, находящихся в аварийном состоянии. Это разные дома. У нас в Украине есть дома, которые строились до 1919 года. У нас есть дома, которые строились как "хрущевки". Есть дома, признанные аварийными, которые строились даже после 2010–2015 годов. Бывает по-разному. И к этим домам нужен особый подход: как их ремонтировать, как проводить реновацию", — говорит она.

Шуляк пояснила, что законопроект, который уже принят в первом чтении, не предусматривает массового сноса жилья. Его цель — установить четкие инструменты для ремонта, обновления или перестройки аварийного жилья, а также урегулировать процедуру принятия решений органами местной власти и механизмы привлечения инвесторов.

Как писали Новини.LIVE, несмотря на многочисленные прогнозы об упадке старого жилья, реальность 2026 года оказалась противоположной. "Хрущевки" не только не исчезли с рынка, но и стали популярным выбором среди прагматичных покупателей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, чем отличаются "хрущевки" от "сталинков". Речь идет о двух типах жилья, которые стали символами разных эпох в истории Украины.