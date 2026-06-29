В Полтавской области в результате атаки БпЛА на АЗС пострадал человек

Последствия атаки на Полтавскую область. Фото: ГСЧС

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Ночью российский ударный беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе. В результате попадания возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки на Полтавскую область

Как сообщил Виталий Дякивнич, утром один вражеский БпЛА упал на территории одного из предприятий в Миргородском районе. В этом случае обошлось без пострадавших, а информация о масштабах возможных повреждений уточняется.

Последствия российской атаки. Фото: скриншот

Позже, в результате атаки на АЗС, стало известно об одном пострадавшем — ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Разрушенная АЗС. Фото: ГСЧС

Из-за российской атаки также зафиксировано частичное отключение электроэнергии у потребителей в Гадяцкой громаде. Аварийные бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения и стабилизацией сети.

Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и обследование территорий.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на пятницу, 26 июня, в Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар по городу на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе.

Также Новини.LIVE сообщали, что 20 июня российские войска нанесли удар по Полтавскому району, в результате чего были повреждены предприятия и объекты жилой инфраструктуры. Атака привела к значительным последствиям для гражданской инфраструктуры региона.