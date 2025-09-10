Аэропорт Жешув закрыт 10 сентября на фоне атаки России

Аэропорт "Жешув". Фото: wikipedia.org

В ночь на 10 сентября в Польше, судя по всему, закрыт аэропорт "Жешув". Накануне стало известно, что на территорию страны залетели российские "Шахеды".

Об этом сообщает сервис Notamify.

Согласно сервису Notamify, который показывает уведомления NOTAM (уведомления для авиаторов), аэропорт "Жешув" недоступен в связи с незапланированной военной активности.

"Жешувская CTR/TMA (контрольная зона и терминальная зона управления) закрыты в связи с проведением незапланированных военных мероприятий, связанных с обеспечением государственной безопасности", — говорится в публикации.

Говоря проще, вблизи аэропорта временно запрещены полеты.

Предупреждение о том, что аэропорт закрыт. Фото: скриншот с сайта

Напомним, что перед этим мониторинговые каналы писали, что на территорию Польши залетели российские дроны. Также об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, однако вскоре исправили пост, убрав эту информацию.



Тем не менее, вскоре Оперативное командование ВС Польши заявило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные суда, а наземное ПВО в состоянии высшей готовности. Причиной была названа атака РФ по Украине, об атаке на Польшу ничего не говорилось.