Главная Новости дня В Польше, вероятно, закрыт аэропорт "Жешув" на фоне атаки РФ

В Польше, вероятно, закрыт аэропорт "Жешув" на фоне атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 02:06
Аэропорт Жешув закрыт 10 сентября на фоне атаки России
Аэропорт "Жешув". Фото: wikipedia.org

В ночь на 10 сентября в Польше, судя по всему, закрыт аэропорт "Жешув". Накануне стало известно, что на территорию страны залетели российские "Шахеды".

Об этом сообщает сервис Notamify.

В Польше временно прекращена работа аэропорта в ночь на 10 августа

Согласно сервису Notamify, который показывает уведомления NOTAM (уведомления для авиаторов), аэропорт "Жешув" недоступен в связи с незапланированной военной активности.

"Жешувская CTR/TMA (контрольная зона и терминальная зона управления) закрыты в связи с проведением незапланированных военных мероприятий, связанных с обеспечением государственной безопасности", — говорится в публикации.

Говоря проще, вблизи аэропорта временно запрещены полеты.

Аэропорт Жешув закрыт 10 сентября на фоне атаки России - фото 1
Предупреждение о том, что аэропорт закрыт. Фото: скриншот с сайта

Напомним, что перед этим мониторинговые каналы писали, что на территорию Польши залетели российские дроны. Также об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, однако вскоре исправили пост, убрав эту информацию.

Тем не менее, вскоре Оперативное командование ВС Польши заявило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные суда, а наземное ПВО в состоянии высшей готовности. Причиной была названа атака РФ по Украине, об атаке на Польшу ничего не говорилось.

Польша обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия атака
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
