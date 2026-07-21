В Офисе Президента отреагировали на приезд Лоры Лумер в Украину

Лора Лумер. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Офисе президента Украины заявили, что визит американской журналистки и политического обозревателя Лоры Лумер в Украину важен для формирования объективного представления о ситуации в стране. Там подчеркнули, что личный опыт помогает лучше понять последствия российской агрессии.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает Новини.LIVE.

В ОП подчеркнули важность личного опыта

В Офисе президента отметили, что пребывание Лоры Лумер в Украине позволяет ей самостоятельно увидеть события, происходящие на фоне полномасштабной войны.

"Очень важно, что Лора Лумер находится в Украине и видит собственными глазами, что здесь происходит. Нет лучшего способа сформировать обоснованную точку зрения, чем личный опыт, который дает возможность не поддаваться российской пропаганде", — говорится в сообщении.

Украина продолжает работать с международной аудиторией

В Офисе президента подчеркнули, что непосредственное знакомство иностранных представителей с последствиями войны имеет важное значение для распространения достоверной информации о российской агрессии против Украины.

Там также отметили, что такие визиты помогают международным гостям составить собственное представление о ситуации и увидеть реальные последствия боевых действий.

Заявление Офиса президента. Скриншот: Офис президента/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что американская блогерша Лора Лумер, которую называют близкой к окружению президента США Дональда Трампа, посетила Украину. Во время поездки она заявила, что ранее имела ложные представления о ситуации в стране из-за влияния российской пропаганды и хочет самостоятельно ознакомиться с реальностью.

Новини.LIVE также сообщали, что американская блогерша Лаура Лумер заявила, что ранее находилась под влиянием российской пропаганды и распространяла кремлевские тезисы об Украине. Об этом она рассказала в видеоблоге, опубликованном 17 июня.