На Черниговщине отключение света из-за атаки РФ

В Черниговской области в результате российских обстрелов без электроснабжения остались 177 населенных пунктов. Сегодня оккупанты снова совершили атаку на энергетическую инфраструктуру области.

Об этом сообщило АО "Черниговоблэнерго" в Facebook в субботу, 27 сентября.

Оккупанты атаковали энергетику на Черниговщине — что известно

"К сожалению, в своем желании погрузить Черниговщину в темноту враг не останавливается. Сегодня рашисты опять осуществили атаку на энергетическую инфраструктуру области. Без электроснабжения осталось 177 населенных пунктов Нежинского и Прилуцкого районов, а это почти 54 тысячи абонентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам, однако ситуация действительно очень сложная.

"Делаем все от нас зависящее, чтобы восстановить электроснабжение, но сроки этого восстановления могут быть довольно длительными. Пожалуйста, сохраняйте терпение, информационную тишину и, по возможности, подготовьтесь к аварийным отключениям электроэнергии", — отметили в облэнерго.

Напомним, что сегодня в одной из областей проходят плановые отключения электроэнергии.

Также Кабмин ввел мораторий на отключение света некоторым категориям граждан.