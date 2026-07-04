В Николаевской области маршрутка столкнулась с грузовиком: 9 погибших

Срочная новость

Александр Шорохов Редактор

В Николаевской области сегодня утром произошло масштабное и крайне страшное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской маршрутки и крупного грузовика. В результате ужасного столкновения на трассе от полученных травм на месте погибли девять человек. Еще восемь пассажиров получили тяжелые ранения различной степени тяжести и были срочно госпитализированы медиками в больницы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное экстренное сообщение Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

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