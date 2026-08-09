В Молдове прогремел взрыв: вблизи границы с Украиной упал дрон
В воскресенье, 9 августа, в Молдове недалеко от села Крокмаз Штефан-Водского района, вблизи границы с Украиной, прогремел мощный взрыв. После этого на месте падения неизвестного объекта загорелась растительность.
Об этом сообщила полиция Штефан-Водского района, передает Новини.LIVE.
Что известно о падении беспилотника
По данным правоохранителей, сообщение о взрыве в районе Крокмаза поступило около 13:20. После падения неизвестного объекта загорелась сухая растительность.
На месте происшествия молдавские правоохранители предварительно обнаружили фрагменты, которые могут принадлежать боевому беспилотнику.
В результате падения объекта и пожара никто не пострадал.
Специалисты устанавливают тип дрона
На место происшествия направили специалистов взрывотехнического подразделения и технической экспертизы полиции. Они проведут визуальный осмотр обломков, после чего их исследуют в рамках специализированной экспертизы.
На данный момент молдавская полиция не сообщала о происхождении беспилотника.
Это не первый подобный инцидент на территории Молдовы. В ночь на 13 июля российский дрон "Герань-2" упал и взорвался вблизи села Копанка Каушанского района. Тогда беспилотник попал в воздушное пространство Молдовы во время российской атаки на Одесскую область.
Как сообщали Новини.LIVE, 8 августа в Болгарии неизвестный беспилотник проник в воздушное пространство со стороны Румынии и взорвался недалеко от Трансбалканского газопровода. Обломки упали вблизи населенного пункта Генерал-Тошево, примерно в 100 метрах от румынской границы, однако пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.
Также Новини.LIVE писали, что 3 августа министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой в ходе обращения к украинским дипломатам выступил на украинском языке. Он подчеркнул, что Молдова поддерживает Украину, а украинские военные, защищая свою страну, также отстаивают безопасность Европы и Молдовы.
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