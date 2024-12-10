Флот Сирии уничтожен — в Минобороны Израиля сделали заявление

В Минобороны Израиля заявили об уничтожении сирийского флота
Военно-морские силы Израиля уничтожили военный флот Сирии. Это произошло во время операции, которую провели вечером 9 декабря.
Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац во время визита на базу ВМС в Хайфе, пишет The Times of Israel во вторник, 10 декабря.
Что известно об уничтожении флота Сирии
Арабские и израильские медиа ранее опубликовали фотографии и видеозаписи, на которых были видны затопленные сирийские военные корабли в порту Латакии. Они получили повреждения после израильской атаки.
Как пишут СМИ, министр обороны Израиля заявил, что ракетные корабли ВМС Израиля уничтожили сирийский военный флот во время операции минувшей ночью в рамках широкой кампании по устранению стратегических угроз для страны. Чиновник сделал заявление во время своего визита на базу ВМС в Хайфе.
Исраэль Кац также добавил, что израильские силы укрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами. Он сообщил о приказе создать на юге Сирии "стерильную оборонную зону" без постоянного присутствия Израиля, чтобы предотвратить любую террористическую угрозу для Израиля.
Напомним, временно исполняющий обязанности премьер-министра Сирии был назначен Мохаммедом аль-Баширом. Он будет занимать этот пост до 1 марта 2025 года.
Россия активно выводит свой военный контингент из Сирии. Процесс осуществляется при помощи военно-транспортной авиации и кораблей.
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