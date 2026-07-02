В Минэкономики назвали условия бронирования работников

Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Министр экономики Алексей Соболев назвал обязательные условия для бронирования работников в Украине. По его словам, предприятие должно иметь статус критически важного и соответствовать трем критериям.

Как сообщает Новини.LIVE, Соболев заявил об этом во время выступления в Верховной Раде.

Какие условия являются обязательными для призыва

Глава Минэкономики отметил, что механизм призыва военнообязанных постоянно находится в центре внимания правительства и должен обеспечивать баланс между потребностями экономики и Вооруженных сил Украины.

По его словам, призыв возможен только после того, как предприятию присвоят статус критически важного. Для этого оно должно соответствовать как минимум трем критериям, два из которых являются обязательными.

"Обязательными критериями являются уровень средней заработной платы — сейчас 26 тысяч гривен — и отсутствие налоговой задолженности", — сказал Соболев.

Он добавил, что третий критерий предприятие может выбрать самостоятельно, и они определены постановлением Кабмина. В частности, это уплата более 1,5 млн грн налогов в год или годовая валютная выручка свыше 32 млн евро.

Кроме того, учитываются отраслевые и региональные критерии, устанавливаемые центральными органами исполнительной власти и областными военными администрациями.

Как сообщали Новини.LIVE, граждане не имеют права игнорировать повестку от ТЦК, даже если у человека есть бронь. Однако в таком случае перед визитом в ТЦК необходимо взять на работе выписку из приказа Минэкономики.

Также мы писали, что форма юридического лица, например ООО, не имеет значения для бронирования.