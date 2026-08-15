В Литве построят завод боеприпасов для Украины и НАТО

Военные с боеприпасами. Фото: 53-я ОМПБр

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Литва договорилась с украинской оборонной компанией DEMZ о создании нового предприятия по производству боеприпасов. Завод будет работать на площадках в Алитусе и Приенайском районе, а его продукция будет предназначена в первую очередь для нужд Украины, а впоследствии — для других союзников по НАТО.

Об этом сообщает Delfi, передает Новини.LIVE.

Где в Литве построят завод по производству боеприпасов

Проект предусматривает размещение производственных мощностей сразу на двух площадках — в Алитусе и Приенайском районе. Его реализацией будет заниматься украинская оборонная компания DEMZ в сотрудничестве с литовской стороной.

Ожидается, что новое предприятие будет иметь важное значение для развития оборонно-промышленного потенциала Литвы и укрепления производственных возможностей стран-партнеров Украины.

Строительство новой площадки в Приенайском районе планируется начать осенью 2026 года. Запустить производство рассчитывают в конце 2027 года.

На заводе будет создано до 450 рабочих мест

Реализация проекта предусматривает создание до 450 рабочих мест в Алитусе и Приенайском районе. Компания DEMZ планирует привлекать работников с разным уровнем профессиональной подготовки.

Для будущих сотрудников также предусмотрено специальное обучение. Таким образом, предприятие должно стать не только новым производственным объектом, но и одним из заметных работодателей в регионе.

Кому будут поставлять боеприпасы

Основным получателем продукции нового предприятия на первом этапе должна стать Украина. Боеприпасы планируется использовать для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

В дальнейшем производство будет ориентироваться также на потребности других союзников. В частности, продукция должна соответствовать оборонным требованиям стран НАТО, что открывает возможность ее дальнейших поставок партнерам Литвы.

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