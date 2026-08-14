В Латвии объявили тревогу: авиация НАТО сбила дрон

Бойцы латвийской армии. Фото: кадр из видео

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Авиация стран-членов НАТО в пятницу, 14 августа, успешно сбила беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии. Во время инцидента военные объявили тревогу для жителей нескольких муниципалитетов на востоке страны с призывом укрыться, однако в настоящее время опасность миновала.

Об этом заявила пресс-служба армии Латвии, передает Новини.LIVE.

14 августа в Латвию залетел беспилотник

Военная авиация стран-союзниц НАТО перехватила и уничтожила беспилотный летательный аппарат, который незаконно пересек границу и оказался в воздушном пространстве Латвии. После завершения операции по обезвреживанию цели военные официально подтвердили снятие угрозы.

Сообщение о сбивании дрона. Фото: скриншот X

До этого пресс-служба латвийской армии в срочном порядке предупредила о появлении воздушной угрозы жителей сразу четырёх муниципалитетов: Аугшдаугава, Прейли, Резекне и Балви. Военное командование призвало население немедленно принять меры безопасности, укрыться в закрытых помещениях, соблюдать правило «двух стен» и внимательно следить за официальными сообщениями в случае обнаружения подозрительных объектов.

В пресс-службе отметили, что более подробные и дополнительные данные об инциденте будут вскоре опубликованы на официальных страницах Национальных вооруженных сил в социальных сетях.

Также Новини.LIVE сообщали, что правительство Латвии рассматривает вопрос о временном закрытии автомобильного пункта пропуска "Патерниеки" на границе с Беларусью из-за роста рисков для национальной безопасности и активизации нелегальных миграционных потоков.

Одновременно Рига стремится расширить применение украинских наработок в сфере защиты от беспилотной авиации, рассчитывая интегрировать эти тактические решения в общую систему противовоздушной обороны Североатлантического альянса.