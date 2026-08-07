В Крыму прогремели взрывы на авиабазе, с которой РФ запускает "Шахеды"

Пожар и взрывы в Крыму. Иллюстративное архивное фото: социальные сети

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Крыму в ночь на 7 августа произошел мощный пожар на складе горюче-смазочных материалов и продолжалась детонация на оккупированном россиянами аэродроме «Гвардейское». Его россияне используют для запуска по Украине дронов "Шахедов". В ту же ночь, по данным спутниковых снимков, в море в шести километрах от побережья Геленджика загорелось неизвестное судно.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на информацию из соцсетей, где россияне публиковали жалобы на взрывы в Крыму.

В Крыму под атакой оказался аэродром "Гвардейское"

Как сообщили подписчики местных каналов в соцсетях, аэродром «Гвардейское» оказался под массированным ударом. Атака проходила в две волны: первые попадания зафиксировали в период с 03:30 до 03:39, а вторая серия взрывов прогремела уже между 04:34 и 04:47. В результате ударов на территории военной базы вспыхнул масштабный пожар.

Взрывы и пожар недалеко от «Гвардейского». Фото: соцсети

Очевидцы утверждают, что огнем охвачен склад с горюче-смазочными материалами. Пламя оказалось настолько интенсивным, что осветило территорию вокруг на несколько километров.

Помимо сильного пожара, свидетели жаловались на звуки вторичной детонации — вероятно, на территории базы взрываются запасы стрелковых боеприпасов.

Сообщение о взрывах. Фото: скриншот

Известно, что аэродром «Гвардейское» играет важную роль в воздушных атаках на украинские города, ведь именно отсюда оккупационные войска осуществляют запуски ударных беспилотников типа "Шахед".

Параллельно с событиями на военном аэродроме стало известно об ещё одном пожаре, на этот раз на воде. По информации мониторинговой группы «Крымского ветра», в море недалеко от Геленджика также произошёл инцидент.

Судно, охваченное пожаром у Геленджика. Фото: соцсети

Примерно в шести километрах от береговой линии обнаружено горящее судно. Детали относительно типа судна и причин его возгорания в настоящее время выясняются.

Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военной инфраструктуре российских оккупационных войск во временно оккупированном Крыму. Основными целями остаются объекты военного назначения, склады, логистические маршруты и другие элементы, обеспечивающие деятельность российской группировки на полуострове. В частности, в ночь на 1 августа украинские военные атаковали ряд стратегически важных объектов оккупантов.

Еще одна атака на оккупированный Крым произошла в ночь на 3 августа. В разных районах полуострова раздались взрывы. По сообщениям, пожары возникли, в частности, недалеко от Керченского моста. Из-за угрозы безопасности оккупационная администрация временно приостановила движение транспорта через переправу.

В конце июля Главное управление разведки Министерства обороны Украины впервые использовало морские беспилотные платформы Magura подразделения Group 13 для поражения наземных целей на территории оккупированного Крыма. В результате операции были выведены из строя два российских радиолокационных объекта, а именно: аппарат управления комплекса РЛС «Подлёт» и радиолокационный опрашиватель "Пароль-4".