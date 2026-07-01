В Крыму ограничили продажу основных продуктов из-за топливного кризиса

АЗС в Крыму. Фото: российские СМИ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В результате успешных ударов Сил обороны Украины по логистическим маршрутам в оккупированном Крыму возник дефицит топлива и продовольствия, из-за чего захватчики ограничили продажу основных продуктов для гражданского населения. Оккупационная администрация в первую очередь конфискует имеющиеся топливные ресурсы на полуострове и перенаправляет их на обеспечение армии РФ и сотрудников ФСБ.

Об этом сообщила заместитель постоянного представителя президента в АР Крым Ольга Куришко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

В Крыму обостряется кризис с поставками продовольствия

На территории временно оккупированного Крымского полуострова стремительно обостряется кризис с обеспечением населения продуктами питания и горюче-смазочными материалами.

Главной причиной масштабных сбоев в поставках стала эффективная блокировка ключевых дорог и мостов украинскими воинскими подразделениями. Вследствие дефицита захватчики ввели жесткие ограничения на приобретение товаров первой необходимости в розничных сетях.

По информации Ольги Куришко, под лимиты на отпуск в одни руки попали важные товары. Поставки продовольствия в настоящее время происходят с большими задержками и перебоями, которые напрямую связаны с нехваткой бензина и дизельного топлива на гражданских заправочных станциях.

«Часть продуктов ещё есть, она остаётся. Существует определённый лимит на покупку определённых продуктов. Речь идёт, например, о сахаре или некоторых крупах. Конечно, и это было ожидаемо, что в связи с таким топливным кризисом и действиями оккупантов будут определенные перебои с поставками именно продуктов питания», — сообщила Ольга Куришко.

В то же время оккупационная администрация полуострова не скрывает, что российская группировка войск не испытывает критической нехватки ресурсов, поскольку накопила достаточные резервы.

Это свидетельствует о том, что россияне сознательно ограничивают гражданское население в продовольствии и топливе, чтобы полностью удовлетворить потребности армии и многочисленных карательных органов. Ресурсы полуострова принудительно изымаются в пользу военных.

Ольга Куришко отметила: «Но, опять же, если говорить о том, что, по заявлениям самих оккупационных администраций, у военных есть запасы топлива. То есть это означает, что за счет урезания потребностей гражданского населения в первую очередь обеспечивается военный компонент. Ну, и, конечно, силовой блок, ведь там очень много представителей силовых структур. Здесь мы можем говорить о ФСБ и других подобных организациях, которые довольно широко представлены. И, конечно, они нуждаются, скажем так, в материально-ресурсном обеспечении за счет гражданского населения».

Как сообщали ранее Новини.LIVE, временно оккупированный Крым всё больше превращается в изолированный регион. Из-за блокировки логистических путей Украиной полуостров оказался в условиях топливного кризиса. Это привело к значительному подорожанию топлива. Литр топлива стоит в среднем 300–350 гривен. Также известно, что российские власти отдали приказ о приостановке работы общественного транспорта, в частности в Севастополе.

Кризис стал настолько масштабным, что даже пророссийские СМИ вынуждены признавать дефицит. На этом фоне также наблюдается массовое бегство российских силовиков, желающих избежать наказания за свои преступления. Социальная напряженность в Крыму продолжает расти: пользователи сети все острее критикуют оккупационные власти за отсутствие четких действий и отказываются верить в способность Москвы изменить ситуацию к лучшему.