В Кровницком в воздухе вдвое превышена норма формальдегида

Смог в Кропивницком. Фото: "Кировоградская правда"

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Утром во вторник, 18 августа, в Кровницком резко ухудшилось качество атмосферного воздуха. Лабораторные измерения по состоянию на 08:30 показали превышение нормы вредных веществ, в частности формальдегида, пыли и сернистого ангидрида. Жителям рекомендуется соблюдать профилактические меры, пока ситуация не стабилизируется.

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович, передает Новини.LIVE.

В Кропивницком зафиксировали серьезное ухудшение качества воздуха

Согласно проведенным лабораторным исследованиям, в городе наблюдается существенное превышение предельно допустимых норм сразу по нескольким опасным показателям.

Наибольшее отклонение эксперты отметили в отношении формальдегида — его концентрация оказалась выше безопасного предела в 2 раза. Кроме того, в воздухе зафиксировано чрезмерное количество пыли, превышающее норму в 1,5 раза, а также сернистого ангидрида, которого оказалось больше в 1,3 раза.

Отчет о качестве воздуха в Кропивницком 18 августа. Фото: SaveEcoBot

Медики напоминают местным жителям воздержаться от прогулок на открытом воздухе, не проветривать жилье и призывают внимательно заботиться о собственном здоровье. Представители центра продолжают непрерывно отслеживать состояние окружающей среды.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в результате масштабных пожаров, спровоцированных вражескими обстрелами, в воздухе нередко образуется опасная концентрация токсичных и канцерогенных соединений, угрожающих здоровью граждан. Как пояснял врач Ростислав Любевич, вдыхание такого загрязненного воздуха может вызвать приступ астмы, осложнить течение хронических заболеваний легких и спровоцировать другие опасные респираторные патологии.

Между тем в Борщаговской общине в Киевской области выяснили причину недавнего массового гибели рыбы в местных водоемах. Как выяснилось, во время аварийных работ на поврежденном канализационном коллекторе неочищенные стоки сбрасывались в киевскую ливневую систему, откуда они попадали непосредственно в экосистему общины.