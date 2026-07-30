В Криворожье после удара со стороны РФ предстоит провести ДНК-экспертизу погибших

Ликвидация последствий российского удара по Криворожью. Фото: Днепропетровская ОВА

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

После ракетного удара РФ по поселку Радушное в Криворожском районе официально подтверждена гибель шести человек, в том числе троих детей. Окончательное число погибших будет установлено после проведения ДНК-экспертиз.

Об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в эфире День.LIVE.

В Радушном устанавливают число погибших после удара РФ

После прямого попадания российской ракеты в жилой дом в поселке Радушное в Криворожском районе продолжается установление окончательных последствий атаки.

По словам Александра Вилкула, на данный момент официально подтверждена гибель шести человек. Среди них — трое детей. Еще девять жителей получили ранения, пятеро из них находятся в больницах.

Данные могут измениться после проведения ДНК-экспертиз

Председатель Совета обороны Кривого Рога пояснил, что разница между предварительными сообщениями и официальной статистикой связана со сложностью спасательных работ.

После прямого попадания ракеты на месте трагедии обнаружили многочисленные фрагменты тел, которые передали на генетическое исследование.

"Только после генетической экспертизы можно будет официально сказать, сколько человек погибло. Есть люди, есть дети, которые сейчас числятся пропавшими без вести", — отметил Вилкул.

Спасательные и следственные работы на месте удара продолжаются. Правоохранители и эксперты устанавливают все обстоятельства российской атаки.

Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара по Радушному погибла целая семья. Вражеская ракета разрушила жилой дом, под завалами которого находились люди.

Новини.LIVE писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, в поселке Радушное в Днепропетровской области российская баллистическая ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли родители и трое детей. Еще двоих детей спасателям удалось извлечь из-под обломков живыми.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 30 июля РФ атаковала Львов. В Железнодорожном районе Львова продолжаются аварийно-спасательные работы после российского ракетного удара. Службы чрезвычайных ситуаций продолжают разбирать обломки разрушенного дома, обследуют конструкции и проводят поиски людей, которые могут находиться под завалами.