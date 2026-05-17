Главная Новости дня В Киеве прогремели громкие взрывы

Дата публикации 17 мая 2026 14:00
Работа ППО. Фото: AP

В Киеве прогремела серия взрывов днем 17 мая. Столица и область находились под угрозой ударов российских дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление городского головы Виталия Кличко и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в Киеве — что известно

Как сообщил мэр, из-за атаки российских БпЛА в столице работала противовоздушная оборона. Он призвал горожан находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги.

У Києві чутно вибухи
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот из Telegram

Кроме того, в ВС ВСУ сообщили о движении беспилотников на Киевщине курсом на Киев и Борисполь. А также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

У Києві чутно вибухи 17 травня
Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

По состоянию на 14:06 в Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 мая Киев подвергся массированному российскому обстрелу, в результате которого была разрушена многоэтажка. Ракетный удар унес жизни двух работников сети ресторанов и гостиниц First Line Group.

После атаки иностранным дипломатам продемонстрировали последствия российского удара по столице. В частности, они посетили жилой дом в Дарницком районе, где в результате попадания был полностью уничтожен один из подъездов.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
