В Киеве прогремели громкие взрывы
В Киеве прогремела серия взрывов днем 17 мая. Столица и область находились под угрозой ударов российских дронов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление городского головы Виталия Кличко и Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Киеве — что известно
Как сообщил мэр, из-за атаки российских БпЛА в столице работала противовоздушная оборона. Он призвал горожан находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги.
Кроме того, в ВС ВСУ сообщили о движении беспилотников на Киевщине курсом на Киев и Борисполь. А также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
По состоянию на 14:06 в Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 мая Киев подвергся массированному российскому обстрелу, в результате которого была разрушена многоэтажка. Ракетный удар унес жизни двух работников сети ресторанов и гостиниц First Line Group.
После атаки иностранным дипломатам продемонстрировали последствия российского удара по столице. В частности, они посетили жилой дом в Дарницком районе, где в результате попадания был полностью уничтожен один из подъездов.