В Хмельницком прогремели мощные взрывы: глава ОВА дал пояснения
31 июля 2026 12:26
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В Хмельницком утром прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает Новини.LIVE.
Что известно о взрывах в Хмельницком
В пятницу, 31 июля, в областном центре было слышно несколько взрывов. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
По словам главы Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина, на месте происшествия работают все соответствующие службы. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента и уточняют детали.
Глава области также призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Новость пополняется...
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