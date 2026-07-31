В Хмельницком прогремели мощные взрывы: глава ОВА дал пояснения

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Хмельницком утром прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрывах в Хмельницком

В пятницу, 31 июля, в областном центре было слышно несколько взрывов. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

По словам главы Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина, на месте происшествия работают все соответствующие службы. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента и уточняют детали.

Глава области также призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Новость пополняется...