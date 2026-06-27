В Херсоне российский дрон попал в квартиру: ранен мужчина
В Херсоне в результате очередной атаки российского беспилотника пострадал местный житель. Вследствие вражеского удара вспыхнул сильный пожар в двухкомнатной квартире жилого многоэтажного дома в одном из районов города.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.
Спасатели потушили возгорание
"Спасатели ГСЧС, несмотря на огромную угрозу повторных вражеских ударов, оперативно прибыли на место происшествия и полностью ликвидировали возгорание", — сообщили в ГСЧС.
Ранее, днем 27 июня, президент Владимир Зеленский сообщил, что войска РФ за неделю атаковали 15 областей Украины. За это время россияне применили около 1 400 ударных дронов, почти 1 500 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов.
Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 июня российские войска нанесли удар по Запорожью. Повреждения получили гражданская инфраструктура, жилые дома и учебные заведения. В результате вражеской атаки пострадали 9 человек, среди них двое детей.
Также мы сообщали, что с начала полномасштабной войны россияне более 5500 раз атаковали объекты "Укрзализныци". Как подчеркнул директор Офиса международных проектов УЗ Владимир Шемаев, убытки исчисляются десятками, если не сотнями миллиардов гривен.
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