Троллейбус в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 12 ноября водителям и пассажирам общественного транспорта придется учесть несколько ограничений. На улице Семиградской до 14:00 будут вестись дорожные работы, а на Салтовском шоссе и в переулке Салтовском изменено движение трамваев. Также временно скорректируют маршруты ряда троллейбусов в городе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Перекрытие улицы

В Харькове временно запретили движение транспорта по улице Семиградской. Ограничения действуют на участке от улицы Ковалевской до въезда в Семиградский. Проезд будет закрыт до 14:00 12 ноября. Причиной стали работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Водители могут объехать закрытый участок по прилегающим улицам Ковалевской и въезду Семиградскому.

Изменения в движении трамваев

Кроме того, в четверг, 12 ноября, в Харькове изменят маршруты нескольких трамваев и троллейбусов. Ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00. В частности, движение трамваев в переулке Салтовском и на Салтовском шоссе, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, будет приостановлено. Это связано с работами АО "Харьковоблэнерго".

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На время ограничений трамваи будут курсировать по измененным маршрутам:

Трамвай №6 — от вокзала Харьков-Пассажирский до парка Машиностроителей.

Трамвай № 8 — от разворотного круга "Улица Одесская" через проспект Байрона, улицы Морозова, Георгия Тарасенко, Молочную, площадь Защитников Украины, проспект Героев Харькова, улицу Академика Павлова, въезд Семиградский, улицы Виринскую, Моисеевскую и Шевченко до разворотного круга "Журавлевский гидропарк".

Как будут курсировать троллейбусы

Также временно изменится движение троллейбусов на проспекте Льва Ландау — от проспекта Юбилейного до проспекта Героев Харькова.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

Троллейбус №31 — от Северной Салтовки до станции метро "Академика Барабашова".

Троллейбус №35 — часть машин будет курсировать по основному маршруту благодаря автономному ходу, но с большими интервалами. Остальные — от разворотного круга "Улица Одесская" до станции метро "Турбоатом".

Троллейбус № 57 — от парка "Встреча" до станции метро "Защитников Украины".

Троллейбус №19 — по основному маршруту благодаря автономному движению, но с увеличенным интервалом.

Троллейбус № 20 — движение будет приостановлено.

Временный автобус

Чтобы компенсировать отсутствие трамвайного сообщения, на Салтовском шоссе будет курсировать временный автобус №8. Он будет курсировать от 602-го микрорайона по Салтовскому шоссе, улице Академика Павлова, проспекту Героев Харькова и улице Олега Громадского до станции метро "Защитников Украины". В обратном направлении автобус будет двигаться через площадь Защитников Украины, проспект Героев Харькова, улицу Академика Павлова и Салтовское шоссе до 602-го микрорайона.

Стоимость проезда в Харькове

Отметим, что в Харькове проезд в общественном транспорте для населения остается бесплатным. На данный момент его отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств на ее финансирование.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове временно запретили движение транспорта на части улицы 92-й бригады. Из-за аварийного ремонта теплосетей водителям придется объезжать перекрытый участок по соседним улицам. Изменились и маршруты общественного транспорта: троллейбус №59 и автобус №52 теперь курсируют по другим дорогам. Когда движение возобновят, пока не сообщают.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове временно ограничили движение транспорта на части улицы Бориса Шрамка. Проезд закрыли на участке от переулка Кристального до переулка Винницкого. Ограничение связано с работами на газовом колодце и будет действовать до 30 декабря. На данный момент водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и пользоваться прилегающими улицами.