Промышленный город Рас-Лаффан. Фото: Getty Images

В Катаре во время возобновления работы ключевого экспортного объекта компании QatarEnergy произошел мощный взрыв и крупный пожар. На данный момент неизвестна судьба 18 пропавших без вести человек. Еще 54 работника получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает AP News, передает Новини.LIVE.

В Катаре на газовом терминале произошел мощный взрыв

В воскресенье, 21 июня, вечером на территории промышленной зоны Рас-Лаффан в Катаре произошел масштабный пожар, вызванный взрывом. Инцидент произошел на предприятии «Барзан» во время попытки рабочих перезапустить экспортный терминал.

По последним данным ведомства, ранения получили не менее 54 человек, а судьба еще 18 остается неизвестной — они считаются пропавшими без вести.

Авария произошла в тот момент, когда работники пытались возобновить работу мощностей после того, как объект подвергся бомбардировкам со стороны Ирана во время войны. В частности, Доха была вынуждена полностью остановить производство, поскольку иранские силы контролировали Ормузский пролив, что сделало невозможной доставку природного газа клиентам. Только после того, как Тегеран ослабил свой контроль над проливом на фоне переговоров об окончательном прекращении войны, катарские специалисты приступили к работам по разблокированию терминала.

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Факт взрыва на газовом объекте официально подтвердила государственная компания QatarEnergy. На данный момент точные масштабы нанесенного ущерба остаются неизвестными. До остановки мощность завода «Барзан» составляла почти 1,4 миллиарда стандартных кубических футов товарного газа в сутки. Этот ресурс Катар использовал в основном для обеспечения собственных внутренних нужд, таких как выработка электроэнергии и работа критически важных опреснительных станций, расположенных в пустынных районах Аравийского полуострова.

Почти вся территория комплекса принадлежит Катару, однако небольшой долей владеет также американская корпорация ExxonMobil. Представители этой нефтяной компании не сразу ответили на запрос журналистов о комментарии. В то же время авария в Рас-Лаффане уже сейчас вызывает беспокойство, поскольку Катар является одним из ведущих мировых производителей природного газа.

Некоторые аналитики считают, что взрыв на его ключевом терминале может спровоцировать дальнейший хаос на глобальных энергетических рынках.

Новини.LIVE также сообщали, что Иран заминировал собственные запасы высокообогащённого урана взрывными ловушками. Таким образом они хотят сделать невозможными спецоперации США по его изъятию.

В то же время в РФ из-за системного уничтожения современных НПЗ начался топливный кризис. Это грозит параличом логистики, поскольку устаревшие советские мощности технически не способны компенсировать дефицит высокотехнологичного топлива, необходимого для автоперевозок в отдалённых регионах страны.