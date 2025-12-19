Взрыв в Ивано-Франковске — что известно

В Ивано-Франковске прогремел мощный взрыв
Дата публикации 19 декабря 2025 16:11
Взрыв. Иллюстративное фото: Суспільне
В Ивано-Франковске был слышен мощный взрыв в пятницу, 19 декабря. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".
Около 16:00 в городе прогремел взрыв. Как сообщают местные жители, звук был слышен в центральной части города.
В городском совете и областной военной администрации пока не предоставляли официального разъяснения относительно инцидента.
Предварительно, вблизи города могли происходить военные учения.
