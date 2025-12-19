Видео
В Ивано-Франковске прогремел мощный взрыв

В Ивано-Франковске прогремел мощный взрыв

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 16:11
Взрыв в Ивано-Франковске — что известно
Взрыв. Иллюстративное фото: Суспільне

В Ивано-Франковске был слышен мощный взрыв в пятницу, 19 декабря. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

Около 16:00 в городе прогремел взрыв. Как сообщают местные жители, звук был слышен в центральной части города.

В городском совете и областной военной администрации пока не предоставляли официального разъяснения относительно инцидента.

Предварительно, вблизи города могли происходить военные учения.

Вибух у Франківську - деталі
Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот из Telegram

Напомним, мощный взрыв прогремел в Одессе. Враг атаковал город ударными БпЛА.

А также в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько российских дронов атаковали Украину этой ночью.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
